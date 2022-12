(Di martedì 20 dicembre 2022) "Oggi diamo il via alladell'Hub di. Parlo dell'acceleratore europeo per startup di cui vi ho raccontato l'inaugurazione lo scorso ottobre. Si trova presso l'...

Adnkronos

"Su queste stesse direttive - prosegue- abbiamo impostato la seconda Call 4 Ideas. I giovani imprenditori selezionati, infatti, accederanno a un programma di 8 mesi e potranno ricevere fino ......guidato da Edizione (holding di investimenti fondata e controllata dalla famiglia). Nel ... Il 12 marzo 2021 Atlantia ha presentato le nuove linee di sviluppo strategico che vede l'e ... Innovazione, Benetton 'al via seconda call 4 Ideas Innovation Hub Fiumicino' Roma, 20 dic. (Adnkronos) - 'Oggi diamo il via alla seconda call 4 Ideas dell’Innovation Hub di Fiumicino. Parlo dell’acceleratore europeo ...Aeroporti di Roma ha lanciato la seconda ''Call for Ideas” per selezionare 8 nuove startup provenienti da tutto il mondo ...