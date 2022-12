Agenzia ANSA

Avvio in forte calo per il prezzo delsul mercato di Amsterdam dopo l'accordo all'interno della Ue sul price cap. I future Ttf sul mercato di Amsterdam, che già ieri avevano perso il 6%, cedono il 4,4% a 103,75 euro, dopo aver toccato ......il prezzo delliquefatto sia superiore ai 35 euro. Il blocco entrerà in vigore il 15 febbraio. In novembre, la Commissione Europea aveva proposto un tetto a 275 euro. Valute L'Euro salea ... Gas: ancora in forte calo (-4,4%) ad Amsterdam con price cap ... Il prezzo del petrolio greggio WTI si mantiene sopra i 75 dollari, mentre il gas naturale ritraccia e rischia un calo più ampio dopo l'apertura di ieri.Avvio in forte calo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam dopo l'accordo all'interno della Ue sul price cap. I future Ttf sul mercato di Amsterdam, che già ieri avevano perso il 6%, cedono il ...