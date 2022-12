È dal 24 febbraio che Putin sta perdendo la guerra in Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 dicembre 2022) Gli hanno detto che andavano a fare un’esercitazione. Che non avrebbero incontrato resistenza. Senza viveri, con mappe di cinquant’anni fa, alla deriva. In pochi giorni dii soldati russi hanno perso l’unica superiorità di cui disponevano, quella aerea. Troppo pochi per presidiare vasti settori di fronte, le chiamate (intercettate) a casa piene di sorpresa prima e di frustrazione poi. Nessuno li aveva avvertiti fino alla notte prima di un’«operazione speciale» che avrebbero perso. L’ha dimostrato che le manie di grandezza di Vladimirerano come gli elmetti e i fucili sovietici riverniciati consegnati alle truppe: un residuato bellico, da secondo conflitto mondiale. Una potenza fantomatica, divorata dalla corruzione. Lo ha ricostruito un monumentale lavoro del New York Times. Una serie di errori – e il coraggio e ...