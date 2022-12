Cop15 | approvato l’accordo per preservare la biodiversità

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 dicembre 2022) La Conferenza delle Nazioni Unite sulla, nota come, si è svolta a Montreal, in Canada, dal 7 al 19 dicembre 2022. Dopo due settimane di negoziati, è stato raggiunto un accordo storico denominato “Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework”.mira a promuovere un cambiamento epocale nella protezione della, anche se non è mancata la critica da parte di alcuni Paesi, come il Congo e l’Uganda, che hanno espresso il loro disaccordo per la mancanza di un fondo dedicato alle nazioni in via di sviluppo. La bozza del testo è stata approvata durante l’ultimo giorno della conferenza, sotto la presidenza della Cina. Come si è conclusa laSecondo Brian O’Donnell, direttore del gruppo di conservazione Campaign for Nature, “non c’è mai stato un obiettivo di ...