Ciclismo | Tomasi | “Una macchina mi è venuta addosso | così ho paura ad allenarmi”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Io hoade questo non è giusto. Non posso fare il mio lavoro avendodi continuo. Vorrei che questo video facesse pensare le persone che dicono ‘prendine sotto uno per educarne 100’ perchénon educhi nessuno, rischi solo di ammazzarlo. Spero faccia riflettere qualcuno. Unami ha completamente tagliato la strada su una rotonda e mi è. Non è successo niente perché alla fine sono rimasta in piedi e non sono caduta, ma è stata solo fortuna”. Questa la denuncia, fatta attraverso il proprio profilo Instagram, di Laura, ciclista del team Uae. SportFace.