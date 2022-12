Becker | «In prigione a nessuno frega un cazzo di chi sei | sei solo un numero»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Borisha raccontato la sua esperienza in carcere all’emittente Sat 1. L’ex tennista è stato condannato a 2 anni e mezzo diper bancarotta. Le prime settimane dopo la condanna le ha trascorse nelladi Wandsworth, a Londra, una delle peggiori carceri inglesi. Il Daily Mail, qualche tempo fa, dedicò un reportage alla: topi, droga, criminali violenti.racconta la sua permanenza a Wandsworth. “Innon sei. Seiun. Il mio era A2923EV. Non mi chiamavo Boris, ero un. E aun caz… di chi sei. Credo di aver riscoperto l’umano in me, la persona che ero una volta”.ha raccontato che il ...

Sono le prime parole di Boris, ex campione di Wimbledon e leggenda del tennis, da quando è uscito dal carcere nel Regno Unito, dove era incarcerato da aprile per aver nascosto 2,5 milioni di euro. Le prime parole dell'ex leggenda del tennis e campione a Wimbledon da quando è uscito dal carcere: "Ero solo un numero, ho imparato una dura lezione". Scontati meno di otto mesi nelle prigioni britanniche, Becker è rientrato in patria. "Non è soggetto ad alcuna restrizione penale in Germania" dichiara l'avvocato.