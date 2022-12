Babbo Natale sposa una Drag Queen | la provocazione a Napoli

Una pubblicità che fa discutere e sorridere. A Napoli sono stati affissi dei manifesti con una drag queen vestita da sposa abbracciata a. Il matrimonio "non convenzionale" è parte della campagna fotografica "Unconventional Xmas", scattata dal fotografo Luca Cacciapuoti, per sensibilizzare sul tema dell'amore universale. Lo ...Sul Tram di. E per finire a Milano non si può non prendere un tram, ecco allora che per le feste si può salire sul Tram diche fa il giro delle luminarie natalizie del ...Napoli, 20 dic. (askanews) - Una pubblicità che fa discutere e sorridere. A Napoli sono stati affissi dei manifesti con una drag queen vestita ...Venerdì 23 dicembre alle 18 avrà luogo “Caro Babbo Natale” presso il cntro multimediale “Dan Danino di Sarra”, a cura dell'”Associazione Amici per Cultura” e “Radio Antenna Musica”. Fondi non si ferma ...