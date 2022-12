Renzi contro Pd e Conte | ' Gli uni valigiate di contanti | l' altro non vuole una commissione sul Covid'

Adnkronos

Anche oggiPd e Conte con argomenti che - a dire il vero - sono abbastanza monotoni. "A proposito di questione morale, specie a sinistra. Potrei cavarmela facile facile ricordando come i principali ...Così Matteoe Marianna Madia, presidente del Consiglio e ministra per la Pubblica ... Il governo torni indietro, si fermi prima di fare un'altra brutta figura: diciamo basta alle sceltei ... Mes, frenata del governo. Renzi: "È andare contro interessi italiani" Si infiamma la polemica sullo Spid, l'identità digitale che il governo vorrebbe gradualmente abbandonare. Ad intervenire è il ...Il leader di Italia Viva ancora una volta contro Pd e M5s accusati per lo scandalo di Bruxelles e per non volere una commissione di inchiesta sul,Covid ...