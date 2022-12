Milan | Pioli | “Mihajlovic diretto | corretto e coerente Su Sconcerti …”

Milan News

Se non sarà a disposizione diper la sfida contro la Roma dell'8 gennaio, ilavrà la necessità di intervenire sul mercato e la soluzione più plausibile è l'arrivo anticipato di Sportiello ...Commenta per primo Il tecnico delStefano, ai microfoni di Sky , ha ricordato così Sinisa Mihajlovic : 'L'ho incontrato tante volte, anche se poi non ho mai avuto modo di approfondire questa conoscenza. Ci affrontiamo da ... Sky - Milan, prima dell'allenamento pomeridiano discorso motivazionale di Pioli a squadra e staff Gli ultimi giorni sono stati tragici per il mondo del calcio ,e dello sport in generale, a causa delle morti di volti importantissimi come Sinisa ...Mancano circa due settimane giorni alla ripresa del campionato e quasi tutti gli allenatori devono fare i conti con alcuni infortunati.