(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic (Adnkronos) - "La capigruppo verrà riconvocata questa sera, al momento non ci sono le condizioni per stabilire a qualela manovra arriverà in. Non per noi, abbiamo dato la nostra disponibilità, siamo stati nelle ultime 72 ore a discutere degli emendamenti che sono stati tutti bocciati. La maggioranza è in difficoltà, hanno gestito male i lavori.haper una ulteriore valutazione, ma sono saltate tutte le ipotesi". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Debora

OlbiaNotizie

... attacca Debora. "Il presidente non svolge un ruolo di garanzia", dice Ubaldo Pagano, capogruppo del Pd in commissione. "La verità è che lanon è pronta", sottolinea Marco ...... attacca Debora. 'Il presidente non svolge un ruolo di garanzia', dice Ubaldo Pagano, capogruppo del Pd in commissione. 'La verità è che lanon è pronta', sottolinea Marco ... **Manovra: Serracchiani, 'non c'è data per l'aula, Fontana ha chiesto tempo'** Roma, 19 dic (Adnkronos) - "La capigruppo verrà riconvocata questa sera, al momento non ci sono le condizioni per stabilire a quale data la manovra arriverà in aula ... la capogruppo del Pd alla ...“Usano i tempi della commissione per farsi i fatti loro”, accusa Debora Serracchiani. “Il presidente non svolge un ruolo di garanzia”, dice Ubaldo Pagano, capogruppo del Pd in commissione. “La verità ...