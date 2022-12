Lady Panzeri consegnata al Belgio | Qatargate | il cerchio si stringe

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Corte d'Appello di Brescia ha concesso alle autorità della consegna di Maria Dolores Colleoni, moglie dell'ex europarlamentare Antonio. Quest'ultimo è il fulcro dello scandalo - rinominato- che sta travolgendo le istituzioni europee e in particolare la sinistra. La moglie, arrestata come la figlia Silvia e altre persone, è accusata di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. La Corte d'Appello di Brescia ha quindi accolto la richiesta del mandato d'arresto europeo firmato dal giudice di Bruxelles, Michel Claise, che è il titolare dell'inchiesta. “Qualora la signora dovesse essere condannata definitivamente - è la condizione posta dalla Corte d'Appello - espierà la pena e/o misura di sicurezza in Italia”. I difensori della donna stanno valutando la possibilità di un ...