Jenna Ortega ora è Mercoledì Addams tutta la settimana

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L'attrice ormai è tutt'uno con il personaggio della serie già cult di Tim Burton. Anche per le sue uscite non rinuncia a quel look dal tocco dark che le calza davvero a pennello

CiakGeneration

Grazie all'enorme successo della serie Mercoledì , la protagonistaè diventata in poco tempo una delle attrici più discusse e richieste del momento. Il nuovo volto della giovane Addams ha infatti raggiunto una popolarità inaspettata sui social, complici ...La scena di ballo più iconica, e pure imitata, del 2022 Senza troppi dubbi possiamo dire che è quella dinella serie cult Mercoledì , diretta da Tim Burton . Ma com'è nata A raccontare tutti i retroscena sulla sequenza che ancora non ci siamo stufati di vedere a ripetizione è stata la ... Jenna Ortega, la bugia detta a Tim Burton in persona durante le riprese di Mercoledì Jenna Ortega ci dà un taglio e cambia look: ecco le immagini virali dell'amatissima interprete di Mercoledì Addams ...La serie di successo di Netflix "Mercoledì" trae ispirazione da diverse fonti gotiche, tra cui il famoso scrittore e icona goth Edgar Allan Poe.