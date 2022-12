Henry Cavill | Gal Gadot | i camei in The Flash tagliati per far posto alla DC di James Gunn

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Secondo nuove anticipazioni, idie Galnei panni di Superman e Wonder Woman in Thesarebbero stati cancellati per aprire la stradarivoluzione di. Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, idel Superman die della Wonder Woman di Galin Thesarebbero statiper fare spaziovisione dinuova direzione intrapresa dai DC Studios. Come riportato da THR, queste mosse indicano chee Peter Safran non si limiteranno a ricombinare gli ...