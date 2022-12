Gas | accordo Ue sul price cap a 180 euro dal 15 febbraio - Nel 2022 sarebbe stato superato 40 volte

TGCOM

Per la Commissione 'questoè un passo fondamentale verso il raggiungimento dell'impegno dell'Ue di ridurre le emissioni nette dia effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030. ......servono 2 miliardi di metri cubi diper i prossimi sei mesi' - guarda TETTO AL PREZZO DEL- ... E l'Ue trova l'per un price cap a 180 euro a megawattora. . Il ministro dell'energia ... Gas, accordo politico in Ue: price cap a 180 euro | In vigore dal 15 febbraio Dopo mesi di trattative, l’Ue ha approvato il price cap. I ministri dell’Energia dell’UE hanno finalmente raggiunto un accordo sul prezzo massimo per il gas naturale, nonostante le preoccupazioni di ...«Siamo riusciti a spuntarla». Al museo ebraico di Roma per la cerimonia dell’Hanukkah, la festa delle luci, il premier Giorgia Meloni saluta «una piccola, grande ...