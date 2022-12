Funerali Mihajlovic | l'ultimo saluto a Roma | presenti tra gli altri Malagò | Totti e De Laurentiis

Corriere dello Sport

'Ciao Sinisa uno di noi', lo striscione fuori la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri dove stanno iniziando i, Mara Venier commossa a Domenica In: 'Era un nostro ...La diretta deidalle 11,30 Roma, addio a Sinisa: la diretta Già ieri alcuni ex calciatori dicome Soriano e Arnautovic erano andati alla camera ardente aperta in ... I funerali di Mihajlovic in diretta: la cerimonia LIVE da Roma Si sono tenuti questa mattina, presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, i funerali di Sinisa Mihajlovic, l’ex allenatore scomparso all’età di 53 anni, per una leucemia ...Il mondo del calcio, e non solo, dà l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. L’allenatore ed ex calciatore si è spento il 16 dicembre a causa della leucemia. Una carriera iniziata in Serbia, coi successi ...