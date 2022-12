Triste record | 150 morti sulle strade in 12 mesi

TG Verona

... autore di quel fumetto capolavoro che è diventato per Netflix una serie da: nonostante il ... Il suo amore per ogni cosa che èe pericolosa la porta ad apprezzare questo "fan" inquietante,...Ieri pomeriggio abbiamo ricevuto una notizia molto ma molto: l'ex allenatore del Bologna ci ... avevi contribuito alla salvezza del club con un bottinodi 45 punti. I tifosi erano rimasti ... Triste record per il 2022 a Verona: 16 morti sulle strade, non ... Numeri tragici per la Capitale, dove solo nel 2022 si sono verificati ben 150 morti per incidenti stradali. Impennata tra ottobre e dicembre ...Il Sant'Andrea sarebbe uno dei due ospedali italiani con il maggior numero di aggressioni a operatori sanitari, oltre 50 all'anno. "Numeri sottostimati ...