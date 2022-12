Sci alpino | Elena Curtoni | “Cresco di consapevolezza gara dopo gara” | Sofia Goggia | “Oggi bene così”

OA Sport

11.32 Si chiude qui, dunque, la prima manche del gigante. Zan Kranjec domina la scena. Marco Odermatt nono proverà la rimonta nella seconda manche. Per l'Italia solo due qualificati alla seconda ...Luca De Aliprandini non è riuscito a sbloccarsi sulla sua amata Gran Risa ed ha concluso ventesimo a quasi tre secondi (+2.89) da Kranjec, complice anche un evidente errore nella parte centrale. Una ... Calendario sci alpino oggi: orari domenica 18 dicembre, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara Mikaela Shiffrin vince il super-G femminile di St. Moritz, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Seconda Curtoni, quinta Goggia.RIETI - Con l’inizio della stagione invernale, in attesa delle prime nevicate, gli amanti degli sport invernali sono sempre più impazienti di ritornare in vetta e sulle piste ...