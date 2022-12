Sampdoria | rinforzi per l’attacco | sul taccuino un centravanti della Juventus

(Di domenica 18 dicembre 2022) Lastarebbe monitorando un giovane attaccanteper puntellare la rosa di Dejan Stankovic: sul calciatore ci sarebbe la concorrenza di due club. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un nuovo nome sulche vuole rinforzare la rosa per cercare di centrare la salvezza nella massima serie. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

numero-diez.com

... si sono interessate a lui Sassuolo, Bologna, Torino e. Un giocatore di prospettiva che ... I primidi gennaio.Obiettivo cambiare marcia. Ladi Dejan Stankovic è tornata ad allenarsi al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco con in ... Ma per riuscire a risollevarsi, più che i possibilidal ... La Sampdoria cerca rinforzi: fari puntati su Quinones Sampdoria, Conti rientra in Italia per controlli clinici: altro capitolo di un calvario durato un anno. Acquisto sbagliato sul mercatoNapoli, il colpaccio del mercato di gennaio sta per giungere in città: svelata la data dell'arrivo a Castel Volturno, si allenerà prestissimo ...