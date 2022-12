PSG | Al-Khelaifi blinda Messi e Mbappé | le parole

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nel giorno della finale Mondiale tra Argentina e Francia, in cui si affronteranno due suoi giocatori: Lionele Kylian. “Molti dei nostri giocatori sono stati protagonisti, segnando 20 tra gol e assist, almeno sei in più di qualsiasi altra squadra e stabilendo vari record“. “La Francia è molto vicina al mio cuore. Ho parlato e condiviso momenti con tutti i miei giocatori e le loro famiglie durante il torneo“. Sul futuro dirisponde AlAl“Kylian ha appena firmato un nuovo contratto, e quello di Leo dura almeno fino a fine stagione. Entrambi, ma in realtà tutti i nostri ...

La Gazzetta dello Sport

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", Al -...... Nasser Al -, numero uno del, ha annunciato a La Gazzetta Dello Sport il futuro dei due fenomeni. "Messi resterà con noi almeno fino a fine stagione, si trova molto bene a Parigi. Per ... Al Khelaifi: "È il Mondiale del Psg. E Messi è felice a Parigi" La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Mentre il mondiale è giunto alla finale, la società del qatariota Al Khelaifi, il PSG, ha fatto esordire un giovane dal cognome importante ...