Le Cascate Delle Due Rocche | un tesoro segreto nel comune di Corleone

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tra le 10più belle della Sicilia rientrano anche . Ubicate nell’entroterra della provincia di Palermo, conservano quel fascino unico che solo le cose poco note posseggono, tanto da sembrare uscite da un racconto di fiabe. Leduesono formate dal salto del fiume San Leonardo, un affluente del fiume Belice. LedueRiapertura al pubblico Dal sette novembre del 2019, dopo quasi un anno di chiusura dovuta all’alluvione del tre novembre 2018, gli appassionati di fotografia, che l’hanno scelta come unaloro mete predilette, possono tornare a far loro visita. Di piccole dimensione (il loro salto è di circa quattro metri), sono di grande bellezza e si trovano a una manciata di passi dal paese, appunto in ...