‘Un digiunatore di Franz Kafka’ | di Tullio Pericoli

(Di sabato 17 dicembre 2022) Chepossa contare su quella ‘seconda vista’ che per Leopardi era prerogativa dell’uomo «sensibile e immaginoso» è fuori di dubbio. Come sarebbe riuscito altrimenti a far affiorare dagli «...

Elle Decor

"Ho fattosogno in cui Giacometti e Kafka si incontravano". Sono le parole di Tullio Pericoli, poste come introduzione del suo prezioso libriccino uscito per Adelphi, "di Franz Kafka". E inattimo, siamo lì, nel suo sogno: personaggi lunghi, alti e magri come l'Ombra della sera di memoria etrusca e come i protagonisti delle sculture dell'artista ..."Il" di Enzo Fileno Carabba (Ponte alle Grazie), per la narrativa, e "Belle Greene" di ... per valorizzare il percorso culturale e letterario diautore di nascita, formazione o residenza ... Libri di architettura, design e fotografia: le novità di luglio 2022