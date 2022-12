Ultime Notizie Roma del 17-12-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 dicembre 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ci apprestiamo a chiudere inda record nonostante la crescita dell’inflazione il caro energia il boom dei prezzi delle materie prime abbiamo creato non pochi problemi a famiglie imprese Negli ultimi 12 mesi la crescita economica italiana è stata doppia rispetto a quella registrata dai nostri principali competitors commerciali presenti nell’area dell’Euro lo dicono i dati della cgia di Mestre se nel nostro paese Infatti il PIL aumenta del 2% in Germania è cresciuto della metà e in Francia misura ancora inferiore sempre nello stesso periodo la media dell’area Euro 19 salita del 2,3% codice degli appalti Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla Riforma che passa attraverso la cancellazione del 30% delle parole rispetto al testo ...