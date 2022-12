Traffico Roma del 17-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione valore disuperiori alla media anche in virtù del periodo prenatalizio quelli registrati al momento sulla rete cittadina sulla raccolta non abbiamo incolonnamenti a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Laurentina fino all’uscita Tuscolana mentre in interna Ci sono code dalla Prenestina allo svincolo Casilina in tangenziale rallentamenti tra la galleria Giovanni XXIII viale di Tor di Quinto al centro incolonnamenti sui Lungotevere tra ponte Mazzini e ponte Umberto la polizia locale Ci segnala un incidente in Viale Palmiro Togliatti intra via Vittorino Colombo e via Attilio qualche problema poi sulla Tuscolana poco fuori il raccordo dove un incidente provoca incolonnamenti 3 via Pilade Mazza e via cerzeto maggiori informazioni su queste notizie sono disponibili sul sito ...