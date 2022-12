Sci Freestyle | Coppa del Mondo dual moguls | dominio giapponese ad Alpe d’Huez

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022), località della Francia, ha ospitato questo fine settimana la seconda tappa delladel2022-2023 di sci, specialità, rassegna in cui il grande protagonista è stato Horoshima Ikuma, vincitore della gara maschile. Il nipponico, approdato in Finale dopo aver regolato senza patemi il kazako Pavel Kolmakov, ha sconfitto in big final il francese Benjamin Cavet, ottenendo 21.00 punti contro i 14.00 del rivale. Terzo posto invece per lo svedese Walter Wallberg, abile a vincere la small final superando il già citato Kolmakov per 19.00 a 16.00. Horishima grazie al successo odierno è salito in testa alla classifica generale con 129 punti, precedendo gli svedesi Gravenfors (125) e Wallberg (105), Quarto invece Kingsbury (102). Sci ...