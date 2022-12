Napoli-Villarreal oggi in tv | orario e diretta streaming amichevole 2022

... SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253) 20.00 Udinese - Athletic Bilbao (Amichevole) - DAZN 20.30(Amichevole) - DAZN e SKY SPORT (canale 251, pay per view) ......30 Ancona - Recanatese Montevarchi - Rimini AMICHEVOLI 20:30Pronostici per oggi e calcio in tv: Pronostici per oggi, sabato 17 dicembre 2022 Calcio in TV oggi, sabato 17 dicembre ...Napoli-Villarreal è la terza amichevole della squadra di Luciano Spalletti in questa sosta per i Mondiali 2022: al Maradona andrà di scena il ...Quasi definito lo scambio di terzini. L'affare dovrebbe includere anche Contini, di rientro a Castel Volturno come terzo portiere. Alle 20.30 amichevole col Villarreal, mentre la Salernitana torna ad ...