Manovra 2023 | salta stralcio automatico multe sotto mille euro

QUOTIDIANO NAZIONALE

Lo prevede uno degli emendamenti del governo allache l'ANSA ha potuto visionare. La misura,...gli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale effettuati entro il 31 dicembreSlitta di tre mesi, dal 31 gennaio al 31 marzolo stralcio delle cartelle fino a mille euro . Lo prevede un emendamento del governo allacontenuto nella bozza ancora non bollinata. Le multe potrebbero essere escluse dallo stralcio ... Manovra 2023, dal superbonus al salva-calcio: le ultime novità I lavori sono ancora in corso in commissione Bilancio alla Camera sul fascicolo degli emendamenti alla manovra che attende entro domani il secondo pacchetto dei correttivi proposti dal governo.Intesa sulle pensioni minime a 600 euro per gli over 75. Superbonus, la proroga della Cilas al 110% fino al 31 dicembre entra fra gli emendamenti. Iva ridotta del 50% per chi acquista abitazioni in cl ...