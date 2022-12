LIVE Biathlon | Inseguimento donne Le Grand-Bornand in DIRETTA | Vittozzi e Wierer alla caccia del podio Partenza alle 14 15

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenutidell’femminile di Le(Francia), valido per la terza tappa di Coppa del Mondo di2022-23. Ultimo fine settimana prima della pausa natalizia per il circuito maggiore di; due svedesi, ma nessuna che si chiami Oeberg, in testa,trici in cerca del; in palio punti pesanti anche per la qualificazioneprima mass start stagionale di domani. La svedese Anna Magnusson con una prestazione eccezionale sugli sci e perfetta al poligono ha sbaragliato la concorrenza nella sprint di ieri ...