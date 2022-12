Elisa D' Ospina furiosa con Anna Pettinelli | ' Un figlio indelicato? Ma visto tanto schifo Non ci tirare più in mezzo'

(Di sabato 17 dicembre 2022) Leggo cose allucinanti in giro. Nausea e questa volta non dovuta alla gravidanza ' . una serie di storie instagram in cuinon la manda certo a dire. Le storie Instagram ' Un. ...

ilmessaggero.it

D'furiosa con Anna Pettinelli ' Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però ...Sono molto forti le accuse did': ecco che cosa ha dichiarato tirando in mezzo Anna ... Elisa D'Ospina e Macchi aspettano un figlio, Anna Pettinelli rompe il silenzio: «Indelicato sbandierare una nu Elisa D’Ospina non si trattiene: “Sono stata licenziata perché sto con l’ex di Anna Pettinelli” Elisa D’Ospina, come ...IN questi giorni Anna Pettinelli è tornata a commentare la fine della sua storia con Stefano Andrea Macchi . La speaker radiofonica ha anche parlato della nuova vita del suo ex, che è felice al fianco ...