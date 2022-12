Traffico Roma del 16-12-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione continua ad essere difficoltoso il transito sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare perai precedenti incidenti in particolare tra l’autostrada-fiumicino e la Trionfale Per lo stesso motivo rimane trafficato anche il restante tratto fino alla Tuscolana trafficata anche l’esterna ancora tra l’autostrada dell’ aeroporto di Fiumicino e la diramazioneSud proseguono gli spostamenti in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 mentre su via della Foro Italico anche qui pere precedenti incidenti contratti tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni sulla stessa direzione ricordiamo inoltre il cantiere che interessa la galleria Fleming il transito avviene con riduzione di carreggiata ...