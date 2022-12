“Ti avevo avvisato” GF Vip 7 | nervi tesi tra Tavassi e Daniele Dal Moro | finisce male

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Edoardoai ferri corti conDal, qualcosa dentro il GF Vip 7 sembra essersi rotto. Per il fratello di Guendalina non è un bel momento, finito sotto i riflettori per il comportamento tenuto nei confronti di Micol Incorvaia. Per chi non avesse seguito il programma nelle scorse ore la ragazza ha avuto un crollo emotivo e ha deciso di rifugiarsi all’interno del confessionale per sfogarsi presumibilmente con gli autori della trasmissione di Canale 5. E a quel punto, come si è potuto evincere dalle immagini, Edoardo ha ascoltato la conversazione mettendosi ad origliare all’esterno del confessionale E gli utenti lo hanno criticato aspramente, come scritto dal sito Blastingnews: “Era simpatico, ora solo un buffone e patetico che vuole far ridere, ma con scarsi risultati”, “Davvero penoso e comunque non sarà mai ...