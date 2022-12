Qatar 2022 | Infantino | ' quanto fatto dal Marocco è un' eredità per il calcio africano'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Doha, 16 dic. - (Adnkronos) - "dalè qualcosa di fantastico. Hanno giocato in modo spettacolare. È un'per ile mondiale. L'Africa raddoppierà il numero di squadre al mondiale nel 2026 e questo grazie alla crescita del suo, come si è visto chiaramente in. Tanto di cappello ale anche ad altri paesi africani come Senegal, Ghana e Tunisia". Lo dice il presidente della Fifa, Gianni, nel corso della conferenza stampa con cui traccia un bilancio della Coppa del Mondo di

Virgilio Sport

..."Consiglio europeo e '- gate'. Collegamento con David Carretta da Bruxelles. A seguire le dichiarazioni del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto", registrato venerdì 16 dicembre...Tanta delusione per un'eliminazione difficile da digerire per il tifosi inglesi, che hanno visto la loro Inghilterra uscire ai quarti di finale del Mondiale incontro la Francia. Una sconfitta talmente dura che, curiosamente, ha fatto aumentare il traffico inglese sui siti porno ... Qatar 2022, possibile focolaio Covid-19 nella Francia: la situazione Doha, 16 dic. - (Adnkronos) - "Quanto fatto dal Marocco è qualcosa di fantastico. Hanno giocato in modo spettacolare. È un'eredità per il calcio africano e mondiale. L'Africa raddoppierà ...Doha, 16 dic. - (Adnkronos) - "Siamo convinti dell'impatto assoluto del calcio in Nordamerica, della sua crescita. Ci saranno più partite, più volume in tutto ciò che circonda la Coppa del ...