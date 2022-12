Qatar 2022 | Infantino | “Mondiali top Diritti umani? In campo si gioca a calcio”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Idisono “i migliori di sempre” e se è giusto parlare di“neldi gioco si. Ed è quello che abbiamo fatto…”. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni, in conferenza stampa, parlando deidicaratterizzati da polemiche legate ai. In particolare, nella fase iniziale del torneo ha fatto discutere la decisione della Fifa di vietare l’utilizzo della fascia da capitano in sostegno alla comunità Lgbt. “Ognuno è libero di esprimere le proprie convinzioni, in modo rispettoso, ma quando si tratta deldi gioco bisogna ...

'Il calcio è ...L'Inter ha cercato di anticipare tutte le rivali per Azzedine Ounahi, centrocampista rivelazione del sorprendente Marocco, che si è messo in luce ai Mondiali di. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno chiesto informazioni all'Angers per intavolare una possibile trattativa, ma le richieste del club francese sono molto ... Quando si gioca Argentina-Francia finale dei Mondiali 2022: data e orario dell'ultima partita in Qatar Croazia-Marocco, sabato 17 dicembre 2022 si gioca la finalina per il 3°/4° posto ai mondiali di calcio Qatar 2022.La Juventus ha dato il via libera a Paul Pogba per raggiungere la nazionale francese in Qatar e assistere alla finale dei Mondiali contro l'Argentina, in programma domenica alle ore 16 italiane. Dopo ...