Pensioni | svolta nella manovra | non ci saranno aumenti a gennaio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Anche se la Commissione europea ha approvato laeconomica del governo Meloni, ha espresso alcune criticità sulle. I dubbi riguardano in particolare la spesa, considerata troppo costosa, e il fatto che sia stato prorogato il sistemastico precedente, ma aumentando le soglie di età. Rivalutazione al 100% Durante l‘iter verso l’approvazione sembra non passare L'articolo proviene da Inews24.it.

Trend-online.com

La manifestazione regionale si èa Genova e ha raccolto la grande partecipazione di ... salari, reddito, fisco, precarietà,, sanità, sono tutti temi sui quali sono state avanzate ...La massima assise dei dipendenti pubblici si èin sala Mandela alla presenza dei delegati e ... a partire da quello di venerdì che chiede interventi su fisco, precarietà e, e a cui noi ... Pensioni 2023, clamorosa svolta del governo Meloni: non ci sarà l ... Il rallentamento dell’economia italiana causato dal Covid19, ha degli effetti sul sistema previdenziale che si manifestano ora: pensioni basse per i professionisti ...Invalidità pensionabile o specifica è quella utile per le donne per la loro pensione anticipata a 56 anni di età e per gli uomini a 61 anni.