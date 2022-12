Pedone investito lungo l’autostrada | portato in codice rosso al San Gerardo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Osio Sotto. Unè stato, venerdì mattina all’alba, nel tratto di A4 tra Dalmine e Capriate San Gervasio. Non sono ancora chiari i dettagli di quanto accaduto intorno alle 5 di questa mattina. L’uomo travolto, un 45enne, è stato soccorso dal personale sanitario arrivato sul posto con un’ambulanza e un’automedica ed è stato trasinall’ospedale Sandi Monza. Nemmeno mezz’ora dopo nuovo intervento per il 118, chiamato a soccorrere un ferito a Osio Sotto. L’uomo, un 38enne, viaggiava in sella alla sua moto in via Milano, quando all’altezza del civico 19 si è scontrato con un’auto. Due le ambulanze intervenute, insieme con le forze dell’ordine che si sono occupate dei rilievi per stabilire la ...

LegnanoNews.com

...è 'dueruotista' o. Tra novembre e dicembre sono stati almeno cinque i ciclisti travolti da auto o camion. Tra loro anche Davide Rebellin, 51 anni, campione delle due ruote,e ucciso ...I tre investiti a Udine A Udine un uomo è statoda un'auto mentre stava camminando a bordo strada in via Martignacco, all'altezza di una farmacia. Gli infermieri hanno inviato subito sul ... Pedone investito in corso Italia a Legnano, il terzo investimento in ... È un bollettino di guerra che non accenna a diminuire. Solo qualche giorno fa i ciclisti manifestavano a Roma, davanti al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per dire basta ...La giornata di pioggia, con l'asfalto bagnato e la scarsa visibilità, oltre al traffico congestionato di questi giorni di dicembre hanno fatto aumentare il numero degli incidente stradali in città. Tu ...