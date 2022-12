Pallanuoto | A1 2022-2023 | domani la decima giornata | poi la pausa natalizia

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Va in scenaladella regular season del campionato di Serie A1 dimaschile. Ultimo turno prima della: si tornerà a giocare dopo lo stop il prossimo 14 gennaio. Il match di cartello è quello in Liguria tra Savona e Ortigia, due delle outsider del campionato. Derby in casa Pro Recco: i campioni d’Italia sfidano il Bogliasco. Match sulla carta semplice per l’AN Brescia che ospita l’Anzio. In zona salvezza importante la sfida tra Distretti Ecologici Nuoto Roma e CN Posillipo. PROGRAMMAA1Sabato 17 dicembre 14.30 Check Up RN Salerno-Telimar 14.30 RN Savona-CC Ortigia 1928 – live su Waterpolo Channel 15.00 Pro Recco N e PN-Netafim Bogliasco 1951 15.00 Nuoto ...