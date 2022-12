Corriere dello Sport

Sarà una settimana di tregua tra il giocatore e, che lo terrà sotto osservazione durante ... Dalla ripresa degli allenamenti, prima di partire per il, l'olandese si è mosso molto ...INVIATO AD ALBUFEIRA - A Faro è arrivato il faro. Non sarà il gioco di parole più originale del mondo, ma rende bene l'idea di che cosa, in questo momento, Josérappresenti per il. Se Cristiano Ronaldo , l'uomo che con Mou ha reso ilimmortale nel mondo del calcio, vive un momento in cui la sua luce non è così brillante, quella ... Mourinho, Portogallo in pressing: ieri subito un vertice Roma-Cadice è un’amichevole della tournée portoghese della squadra di José Mourinho: fischio d’inizio alle ore 20:00 ...Su Corsport: In ginocchio da Mourinho”, “La Roma ad Albufeira, rafforzata la sicurezza”, “Incontro in Portogallo per convincere José a guidare la ...