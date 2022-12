Morto Sinisa Mihajlovic | la malattia che ha colpito l’ex giocatore e allenatore

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Qual è lache haoggi – venerdì 16 dicembre 2022 – a Roma? Da tempodel Bologna era gravemente malato. A colpirlo è stata la leucemia mieloide acuta. Lagli era stata diagnosticata nel 2019: era il 13 luglio quando il suo annuncio scosse Bologna e tutto il mondo del calcio. Costretto ad abbandonare temporaneamente la panchina del Bologna, iniziò un percorso fatto di chemioterapia e cure nel dipartimento di Ematologia del Sant’Orsola di Bologna – con il trapianto di midollo il 29 ottobre di quell’anno – e lotta per tornare il più presto possibile ad allenare. Un’ambizione che si concretizzò l’8 dicembre, quando tornò a sedersi in panchina, a sorpresa. Lo scorso marzo però era arrivata ...

ROMA -Mihajlovic è. L' ex calciatore e allenatore serbo è venuto a mancare oggi a Roma, all'età di 53 anni, al termine di una battaglia contro una forma aggressiva di leucemia che lo aveva ...Mihajlovic non ce l'ha fatta. L'allenatore serbo èa 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia che durava dal luglio del 2019. Mihajlovic ha combattuto la malattia con il suo ... E' morto Sinisa Mihajlovic - Lazio «Se sono ancora qua è per i medici». Sinisa resiste e da difensore e si reinventa attaccante: il 29 ottobre riceve un trapianto di midollo osseo da un donatore americano 22enne e il 22 novembre viene ...E' morto Sinisa Mihajlovic, a causa della leucemia che lo aveva colpito oltre tre anni fa. Lo ha annunciato la famiglia con il seguente comunicato. "La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, ...