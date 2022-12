Mihajlovic | il mago delle punizioni Sinisa e il record di gol condiviso con Pirlo

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il leone serbo è stato un autentico maestro dei calci piazzati. Il 13 dicembre 1998, con addosso la maglia della Lazio, contro la Sampdoria firmò una tripletta da punizione diretta. Raggiunto da Radio Gold il "Mago" ha la voce rotta dalla commozione: 'Mi dispiace troppo, era una grande perdita' ha sottolineato il dirigente. Più volte Mihajlovic è venuto in provincia per salutare Viganò, conosciuto durante la sua esperienza ...