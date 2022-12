L’Italia ha rispettato il codice dell’Amministrazione digitale e il GDPR quando ha scelto le piattaforme DAD?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Emergenza è stata. È inutile negarlo. Dal febbraio del 2020, per circa due anni abbondanti,(ma anche l’Europa e il Resto del Mondo) si è trovata di fronte a un’ardua battaglia contro la pandemia più letale dell’epoca moderna. Misure restrittive per tentare di scongiurare le possibilità di contagio tra i cittadini, decisioni impopolari che hanno inevitabilmente prodotto un duplice sentimento nel cuore della popolazione: da una parte un senso di protezione da una malattia di cui ancora si sapeva poco; dall’altra quel senso di impotenza di fronte a scelte imposte di cui parte della popolazione non ha mai compreso il senso. E proprio all’inizio di questo delicato periodo storico (che poi ha dato il via libera anche a una nuova fase di difficoltà – per usare un eufemismo – economica, nazionale e internazionale) risale l’introduzione della didattica a distanza: il ...