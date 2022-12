Domattina rifinitura a porte chiuse e convocati per Ternana-Como di domenica al Liberati

TernanaNews

Oggi pomeriggio la squadra sosterrà una seduta di lavoro tecnico e fisico,brevetecnica e studio tattico del match. 'Questa partita onestamente arriva in un momento particolare ...Studio tattico al video e successivamente allenamento tecnico oggi pomeriggio per i ragazzi di coach Anastasi,ultimaal PalaBarton dopo la quale il tecnico bianconero deciderà ... Ternana, domattina rifinitura a porte chiuse e convocati per Ternana ... I gialloblù torneranno in campo nella mattinata di domani per la rifinitura Mattinata dedicata alla tattica per il Verona, con i gialloblù che anche oggi si sono ritrovati agli ordini di Bocchetti e Z ...Finalmente il campo. Dopo la sessione di allenamento rimandata ieri per il maltempo, oggi la Lazio si è tornata ad allenare in Turchia. Si avvicina ...