Chi è Shari | cantante in gara a Sanremo Giovani 2022

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ? Si tratta di un’artista classe 2002, nata in provincia di Gorizia, precisamente a Monfalcone. Partecipa alla finale di. Si giocherà quindi questa grande opportunità per arrivare tra i Big di2023. I sei vincitori di questa sera, 16 dicembre, approderanno infatti all’Ariston.porta in questa finale il brano Sotto voce. Si trasferisce con la famiglia a Udine e a soli 7 anni ha già le idee chiarissime circa il suo futuro: diventerà una. Inizia a prendere lezioni di pianoforte e a scrivere le sue canzoni.inizia a frequentare la scuola di musica The Groove Factory, e frequenta diversi workshop per migliorare nel canto, tra cui quello del celebre autore Bungaro. Il suo nome èNoioso, ma tutti la conoscono semplicemente ...