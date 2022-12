Cgil e Uil in piazza contro la manovra | Landini | “Non combattere evasione è uno schiaffo a chi paga le tasse”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Non siamo disponibili a subire un peggioramento delle condizioni di vita e un arretramento sui diritti del lavoro. Il governo Meloni divide il mondo del lavoro, noi siamo per unirlo”. Queste le parole del segretario generale della, Maurizio, dal palco diMadonna di Loreto a Roma, per la manifestazione conclusiva dello sciopero generale die Uilladell’esecutivo.ha bocciato le scelte portate avanti sul fisco, lo smantellamento del Reddito di cittadinanza e attaccatola volontà di “voler fare cassa su poveri, pensionati e sul salario dei lavoratori”: “Non c’è un intervento sugli extraprofitti. Questa è una follia, in un Paese dove profitti ed extraprofitti sono aumentati”. Ma non solo. Perché ...

... in piazza della Madonna di Loreto, l'intervento conclusivo del segretario generale della... Obiettivo della protesta promossa da CIGL eè "cambiare una manovra sbagliat a e contro il lavoro, ...Sciopero generale di 4 ore contro la manovra oggi in 11 regioni, con orari diversi da regione a regione. Il fermo indetto dachiude una settimana di proteste locali. Si ferma il settore pubblico e la scuola ma i disagi saranno soprattutto sui trasporti pubblici, con lo stop di autobus, metro e treni che rischia ... Facebook blocca la diretta dello sciopero Cgil-Uil: "Non rispetta gli standard" "Salvini dovrebbe interrogarsi sul fatto che questa manovra non aumenta il salario dei lavoratori, peggiora la precarietà, non interviene sulle pensioni" ...“Oggi scendiamo in piazza per dire No a una legge di bilancio ingiusta, se non irricevibile”. Sono queste le parole di Fabio Seggiani, segretario generale della Cgil per la provincia di Siena, che sta ...