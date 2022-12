Biancofiore | feroce esecuzione di un cane | In Parlamento subito inasprimento pene

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) "Ho appreso sgomenta dell'ennesimabarbarain Puglia di un poveroda pastore maremmano, reo di aver mangiato due galline per fame, visto che era probabilmente a digiuno o randagio". Così la senatrice Michaelaha commentato quanto commesso da un uomo, che ha legato alla sua auto il"criminale" e lo ha trascinato per strada finché non è stato fermato da una guardia zoofila che l'ha incrociato sulla carreggiata. "Altro fenomeno, quello del randagismo - ha dichiarato la- troppo presente ancora nella regione origine, per altro, della mia famiglia e alla quale sono molto legata. Auspico che il Presidente Emiliano si sensibilizzi a questa piaga della regione, siamo pronti a dargli una mano in qualsiasi modo egli ritenga. La ...