Benfica | fissato il prezzo per Enzo Fernandez

Fcinternews.it

Infatti, oltre ad intavolare una trattativa con il, il Diavolo deve battere la concorrenza ...pronti ad un'offerta impostata sulla base di un prestito con un diritto di riscattoattorno ...... da Chiesa a Pogba Anche se il ritorno è ufficialmenteper il 6 dicembre, non è da ... le partite con Empoli,e Lecce hanno mostrato le qualità dell'inglese, su cui erano ritornati i ... O Jogo - Benfica, Grimaldo in scadenza: Inter in corsa con Napoli e Juve per ingaggiarlo Nei prossimi giorni, a tal proposito, è fissato un altro summit per provare a ridurre la distanza tra domanda ed offerta. Sebbene ci sia ancora sensibile distanza tra le parti, in casa Benfica trapela ...Le probabili formazioni di Benfica-Siviglia, match amichevole che si giocherà allo stadio Algarve di Faro in Portogallo ...