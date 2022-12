Snowboard | a Carezza si esaltano gli azzurri in qualifica nel PGS Roland Fischnaller al comando

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La Coppa del Mondo diparallelo si sposta in Italia ed il Bel Paese si esalta subito in un contesto di gara favorevole: sono andate in scena le qualifiche del PGS die ben otto italiani sono riusciti a volare alla fase finale.è altra gli uomini: 1:12.03 il tempo del veterano azzurro che sogna un’altra clamorosa perla in una carriera interminabile. Bene anche Maurizio Bormolini, terzo, e Mirko Felicetti, ottavo.ti anche Aaron March, undicesimo, Gabriel Messner, quattordicesimo, e Daniele Bagozza, sedicesimo (sfiderànel primo turno). Un errore nella seconda run ha invece condannato Edwin Coratti. Tra le donne la migliore è la giapponese Tsubaki Miki davanti alla svizzera Julie Zogg. In casa Italia ...

09.00 Snowboard (Coppa del Mondo) - PGS maschile/femminile a, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming) 10.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) " PCR femminile a Ramsau (non è ...03.20 GOLF (DP World Tour) - Mauritius Open, primo giro (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ dalle ore 09.30) 09.00 Snowboard (Coppa del Mondo) - PGS maschile/femminile a, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming) Snowboard, Coppa del Mondo: dieci azzurri al gigante sulle nevi di Carezza. Ecco i convocati italiani per la tappa italiana ...