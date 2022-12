Riforme | Giorgis Pd | ' finanziamento partiti impopolare ma giusto' **

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Anche secredo siae sia nell'interesse del buon funzionamento della nostra democrazia, garantire ai, in modo trasparente e pubblico, le risorse per organizzare al meglio la partecipazione politica dei cittadini". Così il senatore Pd, Andrea, rispondendo all'Adnkronos sulla legge sulpubblico ai, di cui è primo firmatario, all'esame della commissione Affari Costituzionali di palazzo Madama.

Relatore Andrea De Priamo di Fdi, l'iniziativa parlamentare è di Andrea Giorgis del Pd. La norma riguarda il finanziamento ai partiti, abolito durante il governo Letta, e che ora torna di attualità. Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Il provvedimento era stato presentato nello scorcio finale della passata legislatura ed ora è stato incardinato in commissione Affari Costituzionali al Senato.