(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) –, unha un30, un ictus;90, subisce un’amputazione a causa del diabete, inoltre, 4 persone diabetiche su 10 hanno un’insufficienza renale che può portare alla dialisi. Sono le stime che oggi, a Roma, clinici, rappresentanti delle associazioni pazienti e delle istituzioni hanno condiviso con i giornalisti nel corso di formazione professionale continua ‘Il diabete tra luoghi comuni e falsi miti. Il ruolo chiave di informazione e comunicazione per migliorare la convivenza con la patologia e la gestione delle complicanze’, realizzato con il supporto di Boehringer Ingelheim e Eli Lilly e promosso dal Master Sgp della Sapienza ...

Adnkronos

Potevano inviare dei dati all'interno di finestre di 1590. Proprio perché in questo tipo di attività ci sono dei vincoli sulla quantità di dati per problemi di ottimizzazione dell'...Con il nostro design evoluto Concept Luna, abbiamo ridotto il tempo di smontaggio a pochi. ...vera opportunità è data dal potenziale impatto sui milioni di dispositivi tecnologici venduti... "Ogni 7 minuti un paziente diabetico ha un attacco cardiaco" Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Ogni 7 minuti, un paziente diabetico ha un attacco cardiaco; ogni 30 minuti, un ictus; ogni 90 minuti, subisce un amputazione a causa del diabete, inoltre, ...Lo studio del Center for Countering Digital Hate rivela che sul social i più giovani sono esposti a contenuti che spingono verso ...