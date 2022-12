Neve e sciopero dei trasporti | traffico in tilt in città

(Di giovedì 15 dicembre 2022)paralizzato, lunghe code nei viali cittadini, ma anche difficoltà a circolare a piedi visto i marciapiedi coperti di. Il maltempo che ha portato inquasi dieci centimetri di manto bianco ha creato non pochi disagi alla viabilità, in corrispondenza anche di unodei mezzi pubblici iniziato proprio nell’ora di punta. E non manca la polemica rispetto ai mezzi del Comune entrati in azione in ritardo. “È evidente e sotto gli occhi di tutti che la nevicata delle ultime ore su Torino ha colto il Comune del tutto impreparato” afferma il capogruppo M5s Andrea Russi. “Non è stato sparso abbastanza sale né prima né durante la nevicata. Le strade, infatti, sono un disastro e ilè totalmente paralizzato. Un vero disastro”. Opinione condivisa anche dal capogruppo di ...

TorinoToday

' Interi corsi bloccati - aggiunge il consigliere di minoranza -Gtt, difficoltà di ... ' Sono 70 i cosiddetti lottiterritoriali che impiegano al momento circa 300 mezzi in tutto e che ...Nevica a Torino con non pochi disagi alla circolazione cittadina, dovuti anche alla contemporaneità con logenerale e lo stop del trasporto pubblico. Il Comune ha chiesto di limitare per quanto possibile gli spostamenti. mgg/gtr Neve a Torino e in provincia, viabilità: il punto della situazione (ANSA) - TORINO, 15 DIC - Due interventi dei vigili del fuoco in Canavese, nel corso della serata, a causa della neve. Il primo a Ivrea, in regione Campasso, dove un uomo di 55 anni residente a Torino ...Sciopero in varie regioni italiane per protestare contro la legge di bilancio. Ecco quali settori saranno interessati e tutti i disservizi zona per zona.