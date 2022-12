Manovra | nuova sforbiciata al Rdc | contante a 5mila € Il Pos scende a 30€ e addio proroga del Superbonus

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il parlamento è impegnato nell'approvazione della legge di Bilancio. All'interno della maggioranza però è scontro sulle misure e i soldi per le modifiche all'impianto principale dellasono limitati: 700 milioni di €. Forza Italia e Lega vogliono fissare i loro paletti e non è facile trovare un accordo. L’idea di unastretta al Reddito di cittadinanza - si legge sulla Stampa - viene messa sul tavolo dal leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, quando la riunione sullaa Montecitorio tra il governo e i capigruppo della maggioranza arriva al dunque: i soldi per le modifiche sono pochi. Ecco perché la proposta viene condivisa da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: ridurre di un ulteriore mese, da otto a sette, l’erogazione del Reddito ai beneficiari occupabili permetterebbe di risparmiare circa 200 milioni, da ...

Lanormativa, la cui entrata in vigore è stata anticipata da gennaio 2023 a fine giugno 2022, ... Lafinanziaria introdurrà, dal gennaio 2023, una soglia di esenzione (fissata tra i 40 ...LaLegge di bilancio 2023, non ancora approvata definitivamente, innalza la soglia di ... A ogni modo, nel complesso la2023 viene ritenuta soddisfacente. Vedremo dopo tali rilievi se il ...Non risponde alle promesse elettorali che hanno fatto sì che ci fosse una maggioranza chiara e politica in questo Paese, non risponde ai problemi della gente che ha bisogno; non risponde al lavoro; ...Iv contro il governo. La capogruppo: "Togliendo risorse all'istruzione non avremo 265.000 posti per i più piccoli entro il 2025". La ...