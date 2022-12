Manovra | L?Europa dà via libera Meloni | «Soddisfatti»

... energia, migranti, conflitto russo ucraino edi bilancio ... Il premier è arrivato al Palazzoin mattinata per ...'ennesima fumata nera nelle trattative a Bruxelles, confermata nei ......'avessimo vista nero su bianco non avremmo creduto a una...'ultima cifra circolata è quella di 40 euro ma la misura ... affiancata dai Paesi del Sud dell'. Il Consiglio Ue ne discuterà ...15 Dicembre 2022 - 10.54 E’ «lontano dalla realtà» il piano di pace presentato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per uscire dalla crisi. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri rus ...Giorgia Meloni a Bruxelles in vista del Consiglio europeo: "L'Italia chiede di affrontare la questione migratoria su un piano strutturale" ...